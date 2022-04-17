17:21 (мск), источник: BFM.ru
Российским судам запретили заходить в порты Эстонии
Исключение будет сделано для судов, терпящих бедствие. Ранее аналогичный запрет ввели власти Болгарии, Италии, Румынии и Бельгии.
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Эстония присоединилась к странам, запретившим российским судам заходить в свои порты. С воскресенья, 17 апреля, принимать российские корабли перестали также Болгария, Италия и Бельгия. Ранее в апреле запрет на заход российских судов в европейские порты был введен на уровне всего Евросоюза. В том числе для тех, кто сменил свой флаг после 24 февраля.
Исключение сделают для судов, экипажи которых нуждаются в гуманитарной помощи. Кроме того, ограничения не коснутся кораблей — поставщиков товаров в ЕС. Речь про газ, нефть и нефтепродукты, уголь, металлы, медикаменты, продовольствие, сельхозпродукцию и удобрения.
Комментирует первый замгендиректора по морским перевозкам ПАО «Совфрахт» Карен Степанян:
«Болгария и Бельгия — это страны, куда мы в основном отправляли грузы, то есть это потребители наших экспортных потоков, а Эстония — это транзитный пункт, притом очень большой, для российских грузов, через порты Эстонии очень много отгружалось экспорта. Последствия будут в принципе для эстонских портов плачевные в плане того, что они просто без работы останутся, потому что другого потока у них не было, они жили в принципе на российских объемах. А по Бельгии и по Болгарии — это для нас хуже, потому что мы просто не сможем отправлять свою продукцию туда. У нас это ударит по тем отраслям, которые были экспортерами, это деревообрабатывающая промышленность».
С воскресенья заход в свои порты Черного моря и Дуная российским судам, в том числе сменившим флаг или регистрацию после начала спецоперации на Украине, запретила и Румыния. Это касается и яхт с прогулочными судами. В субботу наши корабли перестал принимать также порт в литовской Клайпеде. Его директор заявил, что это сделано для воздействия на экономику и власти России.