Канцлер Австрии заявил о возможности отказа от газа из России только через несколько лет

«Мы уже это делаем (ищем пути отказа от российского газа — прим. ТАСС). Но потребуется время, потому что мы на 80% зависим от российского газа. Ситуация та же, что и с Германией, наша промышленность и домохозяйства нуждаются в газе. Мы пробуем делать все, чтобы добиться независимости, но ни сегодня, ни завтра это невозможно», — сказал он.
«Может быть, через несколько лет мы будем независимы от российского газа», — добавил Нехаммер.
Комментируя критику в адрес властей стран, покупающих газ у России, канцлер Австрии повторил, что «санкции должны наносить больший вред России, чем нам».
«Поэтому мы заявляем, что будут еще санкции, и мы пытаемся найти способы ввести более “умные” санкции», — отметил он.