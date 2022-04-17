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20:31 (мск), источник: ТАСС

Канцлер Австрии заявил о возможности отказа от газа из России только через несколько лет

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /ТАСС/. Австрия сможет добиться независимости от поставок российского газа, возможно, лишь через несколько лет. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью телеканалу NBC, вышедшем в эфир в воскресенье.

Источник: AP 2022

«Мы уже это делаем (ищем пути отказа от российского газа — прим. ТАСС). Но потребуется время, потому что мы на 80% зависим от российского газа. Ситуация та же, что и с Германией, наша промышленность и домохозяйства нуждаются в газе. Мы пробуем делать все, чтобы добиться независимости, но ни сегодня, ни завтра это невозможно», — сказал он.

«Может быть, через несколько лет мы будем независимы от российского газа», — добавил Нехаммер.

Комментируя критику в адрес властей стран, покупающих газ у России, канцлер Австрии повторил, что «санкции должны наносить больший вред России, чем нам».

«Поэтому мы заявляем, что будут еще санкции, и мы пытаемся найти способы ввести более “умные” санкции», — отметил он.

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