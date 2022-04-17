В Эквадоре обнаружили цветок, считавшийся вымершим 40 лет назадНа территории эквадорских гор могут встречаться десятки других видов редких растений и животных, предположительно вымерших в 1980 годах после вырубки лесов
Фоторепортажи
8Полет Гагарина в цифрах
7Весенний фестиваль Холи в Индии
19:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Зеленский считает, что шансы на успех переговоров с Россией снижаются с каждым днем

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шансы на успех переговоров с Россией уменьшаются, а украинское общество не хочет продолжения диалога.

Источник: Reuters

«Шансы уменьшаются каждый день», — ответил президент Украины во время интервью CNN, отвечая на вопрос о перспективах переговоров с Россией.

Подумайте о Буче, Волновахе, Бородянке, Мариуполе. Наступает время, когда никто не хочет говорить. Наше общество не хочет, чтобы мы продолжали переговоры.
Владимир Зеленский

Накануне Зеленский заявил, что Киев не будет вести переговоры с Москвой в случае уничтожения украинских военных в Мариуполе. Владимир Зеленский также говорил, что Украина готова обсуждать с Россией вопрос об отказе от вступления в НАТО и о статусе Крыма, но только после того, как будут прекращены военные действия и российские войска будут выведены с территории страны.

Последний раз Россия и Украина проводили переговоры 29 марта, делегации двух стран встретились очно в Стамбуле. 12 апреля президент России Владимир Путин сказал, что после Бучи переговоры зашли в тупик.

Анастасия Ларина

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Каким был крейсер «Москва». Схема
Нарышкин пообещал противникам военной операции «судьбу Мазепы»
Военная операция на Украине
Войска России уничтожили производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве
Путин: Украина отошла от договоренностей в Стамбуле, переговоры в тупике
У берегов Крыма фрегат Черноморского флота уничтожил украинский «Байрактар»
Минобороны России обвинило Киев в подготовке провокаций с гибелью людей
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь