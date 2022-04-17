Зеленский считает, что шансы на успех переговоров с Россией снижаются с каждым днем

«Шансы уменьшаются каждый день», — ответил президент Украины во время интервью CNN, отвечая на вопрос о перспективах переговоров с Россией.
Подумайте о Буче, Волновахе, Бородянке, Мариуполе. Наступает время, когда никто не хочет говорить. Наше общество не хочет, чтобы мы продолжали переговоры.
Накануне Зеленский заявил, что Киев не будет вести переговоры с Москвой в случае уничтожения украинских военных в Мариуполе. Владимир Зеленский также говорил, что Украина готова обсуждать с Россией вопрос об отказе от вступления в НАТО и о статусе Крыма, но только после того, как будут прекращены военные действия и российские войска будут выведены с территории страны.
Последний раз Россия и Украина проводили переговоры 29 марта, делегации двух стран встретились очно в Стамбуле. 12 апреля президент России Владимир Путин сказал, что после Бучи переговоры зашли в тупик.