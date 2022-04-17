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20:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Марин Ле Пен обвиняют в незаконном присвоении €137 тыс. из фондов ЕС

Прокуратура Франции сообщила, что получила в середине марта доклад Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), в котором говорится о незаконном присвоении бюджетных средств ЕС лидером «Национального объединения» и кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен.

Источник: AFP 2022

Как пишет Mediapart, расследование OLAF касается госпожи Ле Пен, ее отца Жана-Мари Ле Пена, ее гражданского мужа Луи Альо и бывшего вице-президента партии Брюно Гальниша. По данным следствия, в общей сложности они присвоили около €617 тыс. из фондов Европейского парламента. Присвоение около половины этой суммы приписывают господину Ле Пену, а Марин Ле Пен обвиняется в присвоении €137 тыс. Следствие требует от фигурантов возместить указанные средства.

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Речь в расследовании идет о периоде с 2004 по 2017 год, когда все фигуранты дела были членами Европарламента. В докладе OLAF говорится, что представители «Национального объединения» потратили бюджетные средства из фондов Европарламента на нужды партии, в частности на оплату гостиниц или организацию мероприятий. При этом, согласно итогам расследования, ни один из фигурантов дела не использовал средства в личных целях.

Фигуранты расследования уже отвергли все обвинения в свой адрес. Адвокат Марин Ле Пен заявил, что он «встревожен тем, как действует OLAF», отметив, что некоторые события, изложенные в расследовании, произошли более десяти лет назад, при этом доклад вышел в разгар президентской гонки во Франции.

Отметим, что для Марин Ле Пен это уже вторые подряд президентские выборы, во время которых она оказывается фигуранткой дела о мошенничестве. Как и сейчас, в 2017 году (во время предыдущих выборов президента Франции) ей были предъявлены обвинения, связанные с ее работой в Европарламенте. Тогда госпожа Ле Пен подозревалась в создании фиктивных рабочих мест ассистентов членов Европарламента, чью работу оплачивает ЕС. По версии следствия, на самом деле деньги шли на выплаты членам «Национального фронта».

Кирилл Сарханянц

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