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22:01 (мск), источник: © РИА Новости

Кадыров заявил о начале «конкретной» спецоперации на Украине

ГРОЗНЫЙ, 17 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о начале «конкретной» спецоперации на Украине и предложил украинским военным сдаться федеральным войскам.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас начинается конкретная спецоперация, сейчас будет конкретный результат, они сами напросились, так скажем, украинцы. Если вдруг кто не смог сбежать — бегите, оставьте свои позиции. Бегите, где федеральные войска: вас примут, накормят и напоят», — сказал Кадыров в Telegram-канале.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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