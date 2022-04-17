Рогозин: Европа в итоге пострадает больше от последствий санкций, чем «Роскосмос»

Глава «Роскосмоса» выразил уверенность, что «в той или иной форме сотрудничество восстановится, но оно восстановится уже с другими акцентами».
«Потому что мы теперь будем работать в первую очередь с теми государствами, которые заняли или здравую позицию, или, по крайней мере, нейтральную. И когда пыль осядет, те, кто вводили санкции, будут вынуждены с нами договариваться уже на наших условиях», — заявил Дмитрий Рогозин в интервью белорусскому телеканалу ОНТ (цитата по «РИА Новости»).
Санкции — это пушка, которая стреляет в две стороны, пояснил Рогозин и задался вопросом: «В кого больше попадет снарядов?»
По мнению главы «Роскосмоса», Европа, инициировавшая санкции, пострадает больше, чем госкорпорация.
С начала специальной военной операции на Украине «Роскосмос» почти полностью прекратил сотрудничество с Европой и Америкой, в том числе остановил запуски с космодрома Куру во Французской Гвиане и перестал поставлять ракетные двигатели в США. От работы с Россией также отказалась Германия, отключившая телескоп на борту обсерватории «Спектр-РГ».