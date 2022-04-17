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17 апреля, источник: РБК

В офисе Зеленского подтвердили заполнение опросника для вступления в ЕС

Украина заполнила опросник, необходимый для вступления в Евросоюз, заявил заместитель руководителя офиса украинского президента Игорь Жовква в эфире телеканала «1+1».

Источник: AP 2022

8 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Киев передала этот документ президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он пообещал заполнить опросник в течение недели.

«Прошла неделя, и сегодня можно констатировать, что тот документ, который предоставила госпожа Урсула, заполнен украинской стороной», — сообщил Жовква.

Он сказал, что далее необходимо, чтобы Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать обсуждение вопроса о запуске переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Для этого ЕК проведет анализ на предмет того, «выполняет ли Украина копенгагенские критерии членства», сказал Жовква, подчеркнув, что без такой рекомендации Украина в Евросоюз не попадет.

По его словам, Киев ожидает, что на основе предоставленной Еврокомиссии информации «такая рекомендация будет положительной, а дальше — мяч на стороне государств — членов ЕС». Замглавы офиса президента Украины добавил, что страна надеется получить статус кандидата в члены Евросоюза в июне.

Украина подала заявку на вступление в Евросоюз 28 февраля. Фон дер Ляйен во время визита в Киев говорила о планах ЕС рассмотреть заявку Украины на членство в союзе этим летом и провести процедуру в ускоренном режиме.

До этого агентство Reuters сообщало, что в ЕС нет единого мнения о возможном членстве Украины. Тогда же нидерландский премьер Марк Рютте заявил, что ускоренного процесса вступления в Евросоюз не существует, а президент Франции Эмманюэль Макрон усомнился в том, что можно открыть процедуру членства со страной, «находящейся в состоянии войны».

В Кремле подчеркивали, что Евросоюз не является военно-политическим блоком в отличие от НАТО, поэтому вопрос членства Украины в ЕС «лежит в другой плоскости». Зампред Совбеза Дмитрий Медведев выразил сомнение, что Киев присоединится к Евросоюзу без членства в НАТО. «Есть одна закавыка: опыт последних лет с Черногорией и Македонией свидетельствует, что вход в ЕС происходит не иначе как через НАТО», — считает Медведев.

Опросники, необходимые для вступления в ЕС, 11 апреля получили также Грузия и Молдавия. Глава молдавского МИДа заявил, что рассчитывает на заполнение документа Кишиневом в течение нескольких недель.

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