Китай объявил о масштабных учениях у Тайваня

Что послужило причиной очередного обострения вокруг Тайваня
В пятницу, 15 апреля, китайские военные сообщили о проведении учений у острова Тайвань. Спровоцировали их «серьезные неверные сигналы», которые США посылают «тайваньским сепаратистам», говорится в заявлении Министерства обороны КНР. Пекин также напомнил, что ранее США обещали не поддерживать независимость Тайваня.
Поводом для масштабных учений, которые пройдут в воздушном пространстве Восточно-Китайского моря и вокруг Тайваня и в которых участвуют эсминцы, фрегаты, бомбардировщики, истребители и другие силы, стал визит на остров шести американских конгрессменов во главе с председателем комитета по международным делам сената США Робертом Менендесом. Они провели на Тайване два дня и в том числе встречались с президентом Китайской республики (Тайвань) Цай Инвэнь. Заранее о поездке не сообщалось.
На фоне визита американских сенаторов на Тайвань Белый дом заявил, что США сделают все возможное, чтобы не допустить силового воссоединения острова с материковым Китаем. В свою очередь, в МИД Китая заявили, что США должны прекратить все официальные контакты с Тайванем.
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) примет все необходимые меры, чтобы решительно пресечь внешнее вмешательство и попытки организовать «независимость Тайваня», говорится в опубликованном в пятницу заявлении официального представителя Минобороны КНР старшего полковника У Цяня. «НОАК готова к битве и примет все необходимые меры для того, чтобы разбить любые попытки внешнего вмешательства и планы отколоть так называемый независимый Тайвань», — отметил он (цитата по ТАСС).
При этом Линдси Грэм, один из американских сенаторов, посетивших остров, заявил, что Китай должен ответить за поддержку российской операции на Украине. «Мы заставим Китай заплатить большую цену за то, что они делают. Поддержка [президента России Владимира] Путина должна иметь свою цену», — сказал он во время встречи с Цай Инвэнь. На вопрос, сможет ли Вашингтон направить войска для помощи в защите Тайваня в случае нападения Китая, Грэм ответил, что «рассматриваются все варианты».
В начале марта США предупреждали Пекин, что в случае его содействия обходу антироссийских санкций будут приняты соответствующие меры. При этом Белый дом признавал, что «Китай соблюдает введенные санкции». Но «если они не будут соблюдать санкции, у нас всегда есть средства для принятия мер», — добавляла пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки. Заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн, в свою очередь, заявлял, что санкции контрпродуктивны и лишь усугубляют ситуацию, «подливая масла в огонь».
Еще до визита американских конгрессменов, 12 апреля, военные Тайваня провели учения по всему острову, имитировавшие воздушную атаку со стороны НОАК, сообщало издание South China Morning Post (SCMP). Это не первые учения с таким сценарием. Они уже проводились ранее в этом году.
Тайвань объявил об отделении от Китая в 1949 году, во время гражданской войны. Пекин независимость острова не признает и считает его своей провинцией, настаивая на «принципе одного Китая», согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую республику (Тайвань). Административный статус региона не урегулирован. У Вашингтона нет дипотношений с властями Тайваня, но между ними с 1979 года действует закон, согласно которому США могут поставлять в регион оружие для его защиты. При этом американские власти поддерживают позицию Пекина об одном китайском правительстве.
От материкового Китая Тайвань отделяет 150 км, он расположен в Восточно-Китайском море. Площадь острова — 36 тыс. кв. км. Население — 23 млн человек. ВВП на душу населения — $33 тыс. (данные 2019 года).
Площадь материкового Китая — 9,59 млн кв. км, население — 1,4 млрд человек. ВВП на душу населения — $10 тыс. (данные 2020 года).
Как оценивается влияние украинского фактора
Позиция США в отношении Тайваня не меняется как минимум с 2003 года, когда президент Джордж Буш-младший заявил, что США не поддерживают односторонние действия Китая или Тайваня по изменению статус-кво, напоминает Стивен Гольдштейн из Brookings. Однако почти за 20 лет, прошедшие с того момента, статус-кво изменился: нынешний председатель КНР Си Цзиньпин проводит более агрессивную внешнюю политику, а США при президенте Дональде Трампе заняли более конфронтационную позицию в отношении Китая, и обе страны используют Тайвань как инструмент демонстрации изменившегося отношения друг к другу. Власти острова в то же время также стали действовать более активно, стремясь извлечь выгоду из противостояния США с Китаем, продолжает Гольдштейн.
В своей прошлогодней речи в связи со столетием Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин заявил, что «решение тайваньского вопроса и полное воссоединение Китая — это историческая задача», к выполнению которой неизменно стремится КПК.
«Мы должны решительно пресекать любые попытки создания “независимого Тайваня”, совместными усилиями открывать светлые перспективы возрождения китайской нации», — сказал китайский лидер. По его словам, никто не должен недооценивать твердую решимость, непоколебимую волю и мощный потенциал китайского народа в защите суверенитета и территориальной целостности государства.
Абсолютное большинство жителей Тайваня отвергают возможность объединения с КНР, при этом они идентифицируют себя как китайцы.
Согласно исследованию Pew Research, опубликованному в 2020 году, 35% тайваньцев негативно относятся к КНР, при этом 52% поддерживают развитие двусторонних экономических связей. Проведенное в марте этого года исследование показало, что более 90% жителей острова отвергают претензии Китая на единство.
Дискуссии о возможности военного конфликта подстегнуло начало российской спецоперации на Украине. «Российское вторжение на Украину доказало, что демократии должны укреплять альянсы и что совместно мы можем защитить себя от угроз, которые представляют авторитарные режимы», — заявила Цай Инвэнь на встрече с конгрессменами в пятницу. При этом Пекин отвергает любые параллели с украинской ситуацией. «Будущее — в мирном развитии отношений по обе стороны пролива и воссоединении Китая», — говорится в мартовской статье посла Китая в США Цинь Гана для The Washington Post. «Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая. Людям не имеет смысла подчеркивать принцип суверенитета Украины, нанося ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая на Тайване», — пишет он.
Al Jazeera указывает, что, хотя Китай и превосходит Тайвань в военной силе, однако природные особенности острова и отработанные навыки тайваньских военных по отражению атак с моря могут значительно затруднить военную кампанию Пекина, если таковая начнется. Официальные лица США и Тайваня пытаются оценить, повлияет ли ситуация на Украине на долгосрочную цель КПК по подчинению Тайваня своей власти, писала в марте The New York Times. Издание считает, что Си мог рассматривать действия Путина и соотносить их со своими по захвату Тайваня, однако сдерживающими факторами могут служить жесткие экономические санкции, введенные против России США и их европейскими и азиатскими союзниками, а также оказываемое украинской стороной упорное сопротивление. Директор национальной разведки США Аврил Хейнс полагает, что Китай обратил внимание на санкции, которые США и их союзники ввели в отношении России, и понимает последствия того, как Вашингтон может отреагировать на нападение на Тайвань.