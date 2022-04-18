AFP: Европарламент планирует взыскать €617 тыс. с Ле Пен за растрату госсредств

«Европарламент обратился в Европейское бюро по вопросам противодействия злоупотреблениям и мошенничеству (OLAF) после обнаружения некоторых нарушений, — рассказал он. — В общей сложности речь идет о [незаконной растрате] €617 000».
По информации источника, ЕП планирует приступить «в ближайшие несколько недель к взысканию средств с заинтересованных сторон».
По данным AFP, прокуратура Парижа получила 11 марта отчет, согласно которому Ле Пен и ее сторонники якобы использовали в личных целях деньги, предоставляемые политическим группам в контексте их мандата в Европарламенте. Соответствующее расследование было проведено французским порталом Mediapart.
Кроме того, согласно отчету, кандидат в президенты Франции присвоила около €137 тыс. из казны Европарламента за период с 2004 по 2017 год. Расследование OLAF было открыто в 2016 году, в его рамках Ле Пен была допрошена в марте 2021 года. В настоящее время политик обвиняется в растрате государственных средств, а также в соучастии в этом преступлении.
В 2004 году Ле Пен была избрана в Европарламент от французской партии «Национальный фронт». В июне 2017 года она отказалась от мандата в ЕП, поскольку эти полномочия нельзя совмещать с членством в национальном парламенте. В сентябре 2021 года Ле Пен выдвинула свою кандидатуру на пост президента Франции на выборах 2022 года.
Первый тур президентских выборов состоялся во Франции 10 апреля. В предвыборной гонке приняли участие 12 кандидатов. После обработки 100% бюллетеней действующий президент страны Эмманюэль Макрон получил 27,84%, Ле Пен — 23,15%. Во втором туре, который пройдет 24 апреля, повторится дуэль прошлых выборов, когда в финальном поединке за Елисейский дворец сошлись эти же политики. В 2017 году Макрон получил 66,1%, Ле Пен — 33,9% голосов избирателей.