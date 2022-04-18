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03:45 (мск), источник: РБК

Вучич обвинил спецслужбы Украины в «минировании» летящих в Россию бортов

В марте регулярно поступали сообщения о минировании бортов Air Serbia, следующих в Россию. Вучич считает, что их рассылают спецслужбы Украины и «еще одной страны ЕС».

Источник: AP 2022

Сигналы о взрывных устройствах, якобы находящихся на бортах самолетов авиакомпании Air Serbia, следующих в Россию, отправляют спецслужбы Украины и «одной страны-члена ЕС», заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире Pink TV.

Речь идет о сообщениях о «минировании», из-за которых несколько рейсов Белград — Москва вернулись в пункт вылета.

Вечером мне прислали информацию из Air Serbia, что сегодня впервые был зеленый свет — не поступил сигнал о минировании. И когда самолет находился над Словакией, поступил сигнал о минировании, пилот продолжил полет, потому что знаем, что сигнал ложный.
Александр Вучич
президент Сербии

По его словам, «это делают иностранные спецслужбы с территории двух государств: одной страны-члена ЕС и Украины».

Сообщения о минировании поступали в марте. 23 марта сербский Telegraf сообщил, что за десять дней таких сообщений поступило восемь, все они оказались ложными.

Сербия в отличие от других европейских стран сохранила рейсы в Россию, однако Вучич сказал, что страна сократит их число.

«У нас будет один рейс в день, так что никто не будет говорить нам, что мы зарабатываем деньги», — сказал президент, поинтересовавшись, удовлетворит ли это тех, кто говорит, что Белград зарабатывает на этих перевозках.

На фоне ситуации на Украине ЕС закрыл воздушное пространство для российских самолетов, а европейские лизингодатели начали задерживать предоставленные российским авиакомпаниям самолеты. Росавиация рекомендовала владельцам таких бортов приостановить часть полетов за рубеж. Об этом в частности сообщили «Аэрофлот», «Победа», S7, Nordwind, Azur Air, Royal Flight, «Уральские авиалинии», Pegas Fly и Smartavia.

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