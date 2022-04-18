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04:04 (мск), источник: © РИА Новости

Турция начала военную операцию на севере Ирака

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Минобороны Турции начало новую военную операцию против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), она проходит в северной части Ирака, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Источник: РИА "Новости"

По его данным, в операции задействованы силы спецназа и военно-воздушные силы.

Как заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, передает агентство Ассошиэйтед Пресс, самолеты успешно нанесли удары по укрытиям, бункерам, туннелям, пещерам и складам РПК.

«Операция успешно продолжается, как и планировалось. Цели, которые были поставлены на первом этапе, достигнуты… Мы полны решимости спасти нашу благородную нацию от террористической беды, которая преследовала нашу страну в течение 40 лет. Наша борьба будет продолжаться, пока не будет нейтрализован последний террорист», — подчеркнул министр, слова которого приводит агентство.

Вооруженный конфликт с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял ранее об уничтожении 6 тысяч членов РПК внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами с июля 2015 года, потери турецких силовиков составили более 1,2 тысячи человек.

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