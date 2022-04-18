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13:22 (мск), источник: РБК

Медведчук попросил Путина и Зеленского обменять его на бойцов в Мариуполе

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук попросил обменять его на «защитников и жителей Мариуполя». Обращение политика опубликовано на YouTube-канале Службы безопасности Украины.

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«Я хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры», — сказал он.

Одновременно с этим телеканал «Россия 24» показал двух взятых в плен на Украине граждан Великобритании — Шона Пиннера и Эйдена Аслина. Во время эфира они попросили британские власти, в частности премьер-министра Бориса Джонсона, оказать содействие в их обмене на Медведчука.

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Видео сняты в разных комнатах. К обоим британцам подошел мужчина, который показал им на телефоне запись видеообращения жены Медведчука Оксаны Марченко к Джонсону с просьбой обменять их на ее мужа. У Эслина, который сидел в наручниках, мужчина спросил: «Как ты думаешь, вот это обращение к Борису Джонсону будет услышано и твое правительство попытается тебя обменять?».

«Думаю, Борису нужно прислушаться к тому, что сказала Оксана. Если Борис Джонсон действительно заботится о британских гражданах, как он об этом говорит, то он поможет оказать давление на [Владимира] Зеленского, чтобы он поступил правильно, и вернет Виктора его семье, а нас — нашим семьям», — сказал Аслин.

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