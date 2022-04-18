Экс-президент Чехии заподозрил Европу в прикрытии ненависти к России

Политик напомнил, что в последние годы европейцы недолюбливали украинцев, а чехи плохо относились к украинским рабочим мигрантам. Однако после начала военных действий любовь к Украине «хлынула отовсюду».
«Не является ли эта любовь всего лишь “прикрытием ненависти к России”, как написал в своем электронном письме один незнакомый мне лично мастер?» — спросил экс-президент. Тот же человек написал ему, что «все ослеплены желанием уничтожить Россию, даже ценой самоуничтожения и экономической ликвидации Европы». Клаус указал на необходимость поднять этот вопрос.
Бывший президент Чехии отметил, что вместо призывов к миру на фоне гибели мирных жителей и взятия солдат в плен звучат «боевые кличи» и сообщения об увеличении поставок оружия. А российско-украинские переговоры ни к чему не приводят, констатировал Клаус. Причина заключается в том, что Россия сражается не с Украиной, а с Западом, считает автор.
«Они говорят о страданиях украинского народа, но мне кажется, что они не делают все, чтобы поскорее закончить войну. Нет ли у них злобного предположения, что чем дольше будет длиться война, тем больше она ослабит и навредит России? И что максимально возможная продолжительность войны на самом деле благо?» — обвинил Клаус власти европейских стран.
Политик призвал Россию и страны Запада сесть за стол переговоров. По его мнению, в них должны участвовать США, Евросоюз и Китай. «Однако у всех у них очень разные интересы. Среди них нет заинтересованности в скорейшем завершении этой войны», — заявил Клаус.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что ее целями являются «денацификация» и «демилитаризация» страны. В числе требований Кремля — возвращение русскому языку статуса государственного и отмена ограничений, связанных с ним, отказ Украины от вступления в НАТО, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР — независимыми.
Министр иностранных дел Сергей Лавров также говорил, что цель операции — окончание курса на доминирование США и их союзников в мире.
Генассамблея ООН потребовала от России прекратить огонь и вывести войска вскоре после начала военных действий. НАТО отказалось закрывать небо над Украиной. Параллельно делегации России и Украины продолжили вести переговоры. Киев предложил новую схему по обеспечению безопасности Украины с участием стран — постоянных членов Совета безопасности ООН. Они должны гарантировать безопасность Украины взамен на внеблоковый статус страны.
При этом заметных продвижений в переговорах не происходит. Президент Украины Владимир Зеленский добивается встречи с российским коллегой, так как считает, что решить конфликт можно только на личной встрече. Однако Кремль не соглашается провести переговоры лидеров, пока делегации не составят конкретный документ.