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15:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин назначил выплаты в 5 млн рублей для семей погибших пограничников

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий выплаты по 5 млн руб. в случае гибели пограничников на границах с Украиной, ДНР и ЛНР.

Источник: РИА "Новости"

«В случае гибели (смерти) военнослужащих пограничных органов федеральных органов безопасности, непосредственно выполнявших задачи по охране государственной границы Российской Федерации на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной республики и Украины, либо смерти указанных военнослужащих, либо смерти указанных военнослужащих до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при выполнении указанных задач, членам их семей, осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн руб. в равных долях», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Ранее президент установил дополнительные выплаты семьям военнослужащих, погибших на Украине. Им также выплатят по 5 млн руб. дополнительно к 7 млн 421 тыс. руб., которые положены им по закону. Раненые получат 2 млн 968 тыс. руб., предусмотренные законом, и дополнительно 3 млн руб.

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