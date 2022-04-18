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15:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Лукашенко сообщил о задержании своего лечащего врача по подозрению в коррупции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в стране задержали 35 врачей-ортопедов по обвинению в коррупции. По его словам, среди них есть его лечащий врач. По утверждению президента, задержанные получали взятки от иностранной компании за установку протезов.

Источник: РИА "Новости"

«Не просто подсказывали людям, лежащим на операционном столе, какие импортные ортопедические запчасти им в тело вставить, а прилично за это от иностранцев получали взятки. У некоторых по 300 тыс., по 650 тыс. евро при обысках обнаружили только дома», — сказал Лукашенко на совещании (цитата по БелТА).

«Печально, что туда попал и лечащий “врач президента”, который не единожды и президента обследовал. Я огорчен этим фактом, но закон есть закон — он един для всех», — добавил Лукашенко.

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Всего в деле 60 фигурантов, из них 35 — врачи. Следствие считает, что обвиняемые оказывали содействие в поставках медоборудования и медицинских препаратов по завышенным ценам.

По словам президента Белоруссии, оперативные органы давно работали над этим делом.

В конце марта издание «Зеркало» сообщило о задержании медиков по подозрению во взятке. По информации издания, всего было задержано от 25 до 40 медиков, большинство из них были главами отделений.

Олеся Павленко

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