Лукашенко сообщил о задержании своего лечащего врача по подозрению в коррупции

«Не просто подсказывали людям, лежащим на операционном столе, какие импортные ортопедические запчасти им в тело вставить, а прилично за это от иностранцев получали взятки. У некоторых по 300 тыс., по 650 тыс. евро при обысках обнаружили только дома», — сказал Лукашенко на совещании (цитата по БелТА).
«Печально, что туда попал и лечащий “врач президента”, который не единожды и президента обследовал. Я огорчен этим фактом, но закон есть закон — он един для всех», — добавил Лукашенко.
Всего в деле 60 фигурантов, из них 35 — врачи. Следствие считает, что обвиняемые оказывали содействие в поставках медоборудования и медицинских препаратов по завышенным ценам.
По словам президента Белоруссии, оперативные органы давно работали над этим делом.
В конце марта издание «Зеркало» сообщило о задержании медиков по подозрению во взятке. По информации издания, всего было задержано от 25 до 40 медиков, большинство из них были главами отделений.