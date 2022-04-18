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16:59 (мск), источник: Газета.Ру

Антонов заявил о краже Вашингтоном российских денег

Посол России в США Анатолий Антонов обвинил США в краже российских денег на фоне введенных против РФ санкций американскому изданию Politico.

Источник: РИА "Новости"

«Вы крадете наши деньги», — сказал Антонов в интервью изданию.

Он спросил, как теперь Россия может доверять США после введения ими и Европой антироссийских санкций. Антонов подчеркнул, что Россия наивно верила американским обещаниям, в частности, в экономической и военной сферах. Между тем США и РФ «обречены на сотрудничество» в разных сферах, отметил посол.

«Даже в таких условиях невозможно представить, чтобы проблемы стратегической стабильности, изменения климата, коронавируса, борьбы с терроризмом, борьбы с распространением оружия массового уничтожения можно было решить без активного участия США и России», — сказал дипломат.

Ранее Антонов заявил, что США пытаются склонить Латинскую Америку к санкциям против России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи глав ДНР и ЛНР. Украина разорвала с РФ дипломатические отношения. Ряд стран, в том числе США, ввели против России санкции и стали направлять на Украину военную и техническую помощь.

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