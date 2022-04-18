МИД объявил о высылке сотрудников посольства Болгарии из России

Послу Болгарии в РФ Атанасу Крыстину вручили ноту, согласно которой сотрудники диппредставительства Болгарии объявлены лицами нон грата. Сколько парламентариев будет выслано конкретно, не сообщается.
«Данная мера является ответом на принятое в марте болгарской стороной ничем не мотивированного решения объявить “persona nоn grata” десятерых дипломатов посольства России в Софии», — говорится на сайте.
1 апреля первый секретарь посольства РФ в Софии был объявлен персоной нон грата.
18 марта София объявила персонами нон грата 10 российских дипломатов. Им дали 72 часа на то, чтобы покинуть страну. Тогда посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что Москва воспринимает это как «крайне недружественный акт».
2 марта посольство РФ в Софии сообщило о высылке Болгарией двух российских дипломатов. В болгарском МИДе заявили, что дипломаты РФ обвиняются прокуратурой республики в шпионаже.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Россия расценивает высылку двух дипломатов из Болгарии как провокацию и оставляет за собой право на ответные меры. Внятных обоснований и доказательств неподобающей деятельности российских дипломатов София не представила, отметила она.
В свою очередь 16 марта директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон указал, что София так и не предоставила обоснований высылки российских дипломатов из Болгарии, что доказывает исключительно политический характер этого демарша.