00:17 (мск), источник: © РИА Новости
Макрон не стал определять «красную линию» для ситуации на Украине
ПАРИЖ, 18 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон отказался называть «красную линию» для конфликта на Украине.
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«Сказать, что будет красной линией — значит сказать, как реагировать и где», — сказал Макрон в интервью телеканалу France 5 в ответ на вопрос о «красной линии» в свете обвинений России в якобы применении химического оружия на Украине.
Он отметил, что выступление с подобной позицией сделает его союзником стороны конфликта и заставит «вступить в войну с Россией».
Это нужно просчитывать, это ответственность, которую мы на себя просто так не возьмем.
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. По данным МВД Франции, действующий президент Макрон набрал 27,84 процента голосов, лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Ле Пен — 23,15 процента.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.