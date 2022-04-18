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22:22 (мск), источник: Коммерсантъ

США вновь пригрозили Китаю за помощь России в обходе санкций

Госдепартамент США пообещал, что Китай столкнется с последствиями со стороны США и союзников, если страна будет помогать России обходить санкции и поставлять вооружение.

Источник: AP 2022

«Если Китай будет предоставлять оружие и военное снаряжение или пытаться помочь России обойти санкции, то они столкнутся с серьезными последствиями не только с нашей стороны, но и со стороны наших союзников и партнеров», — сказал официальный представитель Госдепа Нед Прайс во время брифинга (цитата по «РИА Новости»).

Прайс добавил, что США будут внимательно следить за поддержкой, которую Китай предоставляет России.

Ранее в США уже заявляли, что Китай может попасть под санкции за помощь России в контексте конфликта на Украине. В начале марта КНР обещала принять ответные меры в случае давления на китайские компании со стороны западных стран из-за санкций против России. Китайское руководство не поддерживает санкции США и ЕС в отношении России, введенные после 24 февраля. По их мнению, подобная политика ведет к обострению противоречий и «разделению мира».

Олеся Павленко

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