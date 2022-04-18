США вновь пригрозили Китаю за помощь России в обходе санкций

«Если Китай будет предоставлять оружие и военное снаряжение или пытаться помочь России обойти санкции, то они столкнутся с серьезными последствиями не только с нашей стороны, но и со стороны наших союзников и партнеров», — сказал официальный представитель Госдепа Нед Прайс во время брифинга (цитата по «РИА Новости»).
Прайс добавил, что США будут внимательно следить за поддержкой, которую Китай предоставляет России.
Ранее в США уже заявляли, что Китай может попасть под санкции за помощь России в контексте конфликта на Украине. В начале марта КНР обещала принять ответные меры в случае давления на китайские компании со стороны западных стран из-за санкций против России. Китайское руководство не поддерживает санкции США и ЕС в отношении России, введенные после 24 февраля. По их мнению, подобная политика ведет к обострению противоречий и «разделению мира».