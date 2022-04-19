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00:41 (мск), источник: ТАСС

Зампостпреда РФ при ООН не видит перспектив для переговоров с Украиной в нынешних условиях

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что на данный момент не видит перспектив каких-либо договоренностей между Россией и Украиной.

Источник: AP 2022

«Такое предложение [встреча РФ и Украины для обсуждения гуманитарных вопросов] ооновцы делали и раньше. Они в принципе хотят найти какую-то нишу в урегулировании, в сближении позиции сторон, — сказал он в понедельник в эфире телеканала “Соловьев Live”. — Ниша, наверное, возможна в том случае, если будут перспективы каких-либо договоренностей между Россией и Украиной, которых я лично сейчас не вижу, особенно в нынешней ситуации».

Полянский обратил внимание, что ООН, как и другие заинтересованные международные структуры, представлены в координационном центре по гуманитарным вопросам, который действует в круглосуточном режиме в Министерстве обороны РФ.

Они знают о всех инициативах по открытию гуманитарных коридоров, они знают, когда они не были открыты по вине украинской стороны, несмотря на то, что российская сторона была к этому готова. Этой информации у них предостаточно.
Дмитрий Полянский
первый заместитель постпреда РФ при ООН

По словам зампостпреда, ООН «в типичной своей манере пытаются неконструктивные шаги и линию Украины заретушировать и выдавать все таким образом, что Украина готова и стремится открывать гуманитарные коридоры, но на самом деле это не так». «Не очень понятно, в чем может заключаться трехстороннее сотрудничество в такой ситуации без стремления со стороны Украины в гуманитарных вопросах», — добавил он.

Ранее в ООН предложили организовать работу международной контактной группы с участием Украины, России и ООН по гуманитарным вопросам.

Факты шпионажа

Полянский назвал вопиющими факты шпионажа со стороны сотрудников миссии ОБСЕ в Донбассе.

«Вот скандал с СММ (Специальная мониторинговая миссия — прим. ТАСС) ОБСЕ, который мы тоже имели возможность наблюдать и который, как я понимаю, еще разгорается в связи с использованием данных. Наши коллеги-журналисты все это дело раскопали, надо, конечно, детали еще посмотреть, но то, что я видел, это, конечно, вопиющая вещь», — сказал он в понедельник в эфире телеканала «Соловьев Live», подтвердив факты шпионажа со стороны сотрудников ОБСЕ в ответ на соответствующий вопрос ведущей.

«Сложно даже себе представить, что международная организация, тем более у которой мандат есть, может этим заниматься», — подчеркнул он.

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