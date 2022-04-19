Псаки сочла «пустыми угрозами» ноту Москвы из-за поставок оружия Киеву

США продолжат поставлять Украине военную помощь, заявила на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки. Так она ответила на просьбу журналистов прокомментировать предупреждения Москвы о последствиях этих действий.
«Я не буду спекулировать по поводу пустых угрозах или угроз со стороны [президента России Владимира] Путина и российского руководства», — сказала она.
По словам Псаки, на минувших выходных на Украину прибыли четыре самолета с вооружениями из нового пакета в $800 млн, который президент США Джо Байден пообещал в начале апреля.
О начале поставок 17 апреля сообщил CNN со ссылкой на источник в Белом доме.
14 апреля The Washington Post написала, что Россия направила США ноту, в которой осудила поставки вооружений Украине. В документе, по данным газеты, говорилось, что поставки Киеву «наиболее чувствительных систем вооружений» «подливают масла в огонь» и могут «привести к непредсказуемым последствиям». Об этом также сообщил CNN.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что Москва передала ноту, но не стала раскрывать ее содержание. По ее словам, нота направлена «по всем странам».
Ряд западных стран, в том числе США, начали увеличивать поставки вооружения Украине на фоне российской военной операции. За счет этого Вашингтон пытается помочь Киеву занять максимально сильную позицию «как на поле боя, так и за столом переговоров», подчеркнул советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
В российском МИДе предупреждали, что конвои с иностранным вооружением станут целями для российской армии. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия Украине странами Запада не помешают России достичь заявленных целей военной операции.