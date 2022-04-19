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04:10 (мск), источник: © РИА Новости

Дутерте потребовал от развитых стран выплаты Филиппинам

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Развитые страны должны компенсировать развивающимся государствам ущерб, вызванный изменением климата, заявил президент Филиппин Родриго Дутерте. Его цитирует Филиппинское агентство новостей.

Источник: РИА "Новости"

Глава государства считает, что Филиппины, где происходят в среднем 20 тайфунов в год, испытывает «наибольший риск влияния климатического кризиса».

«Мы принимаем главный удар в результате загрязнений из других стран. Что касается ущерба, то мы также страдаем больше всех», — сказал Дутерте.

Обвиняя развитые страны, он подчеркнул, что «у них больше заводов», а в некоторых индустриальных зонах такие предприятия «почти на каждом шагу».

«К сожалению, они самые крупные источники эмиссии углерода в мире. <…> Богатые страны, не затронутые разрухой из-за загрязнений, должны платить нам за ущерб», — заключил глава государства.

В следующем месяце после выборов на Филиппинах Дутерте уйдет с поста президента. Он выразил надежду, что его преемник будет более эффективно проводить политику в области климатических изменений.

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