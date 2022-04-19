Дутерте потребовал от развитых стран выплаты Филиппинам

Глава государства считает, что Филиппины, где происходят в среднем 20 тайфунов в год, испытывает «наибольший риск влияния климатического кризиса».
«Мы принимаем главный удар в результате загрязнений из других стран. Что касается ущерба, то мы также страдаем больше всех», — сказал Дутерте.
Обвиняя развитые страны, он подчеркнул, что «у них больше заводов», а в некоторых индустриальных зонах такие предприятия «почти на каждом шагу».
«К сожалению, они самые крупные источники эмиссии углерода в мире. <…> Богатые страны, не затронутые разрухой из-за загрязнений, должны платить нам за ущерб», — заключил глава государства.
В следующем месяце после выборов на Филиппинах Дутерте уйдет с поста президента. Он выразил надежду, что его преемник будет более эффективно проводить политику в области климатических изменений.