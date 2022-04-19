Ирак осудил военную операцию Турции

«Правительство Республики Ирак категорически отвергает и решительно осуждает военные операции, проводимые турецкими войсками посредством бомбардировок в районах Матина, Эз-Заб, Авашин и Басьян на севере Ирака с применением вертолетов ATAK и беспилотников», — говорится в заявлении представителя МИДа в Twitter (перевод по ТАСС).
Ирак считает операцию Турции «нарушением своего суверенитета и неприкосновенности страны». МИД призывает не превращать территорию страны в арену конфликтов и «сведения счетов внешними силами».
Турецкие военные в рамках операции обстреляли укрытия, склады боеприпасов и штабы противника. Помимо артиллерии и военно-воздушных сил, Анкара задействует спецназ. Рабочая партия Курдистана признана в Турции запрещенной. На протяжении почти 40 лет она борется за создание автономии в составе страны.