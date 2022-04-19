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03:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Ирак осудил военную операцию Турции

Военная операция Турции на севере Ирака нарушает суверенитет страны, заявил официальный представитель МИД Ирака Ахмед ас-Саххаф. Багдад осудил действия Анкары. Турция объявила накануне, 18 апреля, военную операцию против Рабочей партии Курдистана на севере Ирака.

Источник: AP 2022

«Правительство Республики Ирак категорически отвергает и решительно осуждает военные операции, проводимые турецкими войсками посредством бомбардировок в районах Матина, Эз-Заб, Авашин и Басьян на севере Ирака с применением вертолетов ATAK и беспилотников», — говорится в заявлении представителя МИДа в Twitter (перевод по ТАСС).

Ирак считает операцию Турции «нарушением своего суверенитета и неприкосновенности страны». МИД призывает не превращать территорию страны в арену конфликтов и «сведения счетов внешними силами».

Турецкие военные в рамках операции обстреляли укрытия, склады боеприпасов и штабы противника. Помимо артиллерии и военно-воздушных сил, Анкара задействует спецназ. Рабочая партия Курдистана признана в Турции запрещенной. На протяжении почти 40 лет она борется за создание автономии в составе страны.

Леонид Уварчев

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