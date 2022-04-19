США ввели мораторий на испытания противоспутникового оружия

«Эти тесты опасны, и мы не будем их проводить», — сказала вице-президент.
По ее словам, таким образом администрация США хочет написать новые правила и установить нормы работы в космосе.
Как уточняли американские СМИ, идея моратория возникла под впечатлением от испытаний российской противоспутниковой системы, которая 15 ноября прошлого года поразила недействующий космический аппарат «Целина-Д». Министр обороны Сергей Шойгу заявил тогда, что образовавшиеся фрагменты никакой угрозы для космической деятельности не представляют. В США и НАТО говорили, что облако обломков опасно «для человеческих жизней и космических аппаратов».
Соединенные Штаты ранее сначала перенесли, а потом отменили запланированное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, заявив о желании не допустить эскалации.