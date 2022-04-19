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04:01 (мск), источник: © РИА Новости

США ввели мораторий на испытания противоспутникового оружия

ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис во время посещения базы космических сил «Ванденберг» в штате Калифорния сообщила о введении моратория на испытания противоспутникового оружия.

Источник: AP 2022

«Эти тесты опасны, и мы не будем их проводить», — сказала вице-президент.

По ее словам, таким образом администрация США хочет написать новые правила и установить нормы работы в космосе.

Как уточняли американские СМИ, идея моратория возникла под впечатлением от испытаний российской противоспутниковой системы, которая 15 ноября прошлого года поразила недействующий космический аппарат «Целина-Д». Министр обороны Сергей Шойгу заявил тогда, что образовавшиеся фрагменты никакой угрозы для космической деятельности не представляют. В США и НАТО говорили, что облако обломков опасно «для человеческих жизней и космических аппаратов».

Соединенные Штаты ранее сначала перенесли, а потом отменили запланированное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, заявив о желании не допустить эскалации.

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