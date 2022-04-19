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08:14 (мск), источник: РБК

Зеленский сообщил о начале «битвы за Донбасс»

Зеленский пообещал, что украинские войска будут сражаться и защищаться: «ничего украинского не отдадим, а чужого нам не нужно». Российская сторона называет «полное освобождение Донбасса» одной из главных задач военной операции.

Источник: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил о начале «битвы за Донбасс».

Зеленский заявил о готовности украинских войск сражаться и защищаться: «Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не нужно».

13 апреля глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что «битва за Донецкую и Луганскую области будет тяжелой», и призвал жителей этих регионов эвакуироваться. Вечером 18 апреля УНИАН сообщило, что во всех областях Украины объявлена воздушная тревога.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине, президент Владимир Путин в качестве целей назвал защиту мирных жителей Донбасса от «издевательств, геноцида» со стороны украинских властей (позднее он назвал эту цель главной), демилитаризацию и «денацификацию» соседнего государства.

В конце марта в российском Минобороны сообщили, что выполнили цели первого этапа действий на Украине и «существенно снизили боевой потенциал» ВСУ. В военном ведомстве утверждают, что первый этап предполагал принуждение Украины к концентрации своих сил и ресурсов на защите Киева и других крупных городов.

По итогам переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле 29 марта замминистра обороны Александр Фомин сообщил, что российские военные сократят военную активность на киевском и черниговском направлениях. Представитель ведомства Игорь Конашенков заявил о перегруппировке войск, целью которой является «активизация действий на приоритетных направлениях и, прежде всего, завершение операции по полному освобождению Донбасса».

Украина после начала спецоперации разорвала с Россией дипломатические отношения. С 24 февраля в стране было объявлено военное положение. Позже Зеленский продлил его действие до 25 апреля.

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