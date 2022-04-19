Россия не будет инициировать в ООН расследование событий на Украине

«Пока в ООН не поднималась эта тема. Надо смотреть, что за расследование может быть, кто его будет вести. К сожалению, опыт предыдущих расследований, в том числе по линии МУС (Международный уголовный суд. — Прим. ред.), показывает исключительно предвзятую позицию», — пояснил дипломат.
Через несколько дней после того, как российские войска 30 марта ушли из города Буча в Киевской области, украинские СМИ распространили видеозаписи с телами местных жителей, якобы убитых во время российского присутствия. Многие усомнились в достоверности опубликованных материалов.
В Минобороны представленные киевским режимом записи назвали провокацией.
Там подчеркнули, что за время нахождения Бучи под контролем российских Вооруженных сил никто из местных жителей не пострадал от насильственных действий.
В министерстве отметили, что выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом украинские войска круглосуточно обстреливали южные окраины, включая жилые кварталы, из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Россия 24 февраля начала военную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Они уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.