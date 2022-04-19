Трамп призвал Россию и Украину к переговорам фразой «решение есть»

«Решение не будет таким же хорошим, каким оно было до начала стрельбы, но решение есть, и его следует найти сейчас, а не позже», — сказал Трамп.
По мнению экс-президента, эта ситуация «никогда не должна была произойти», а если переговоры между Россией и Украиной не будут идти успешно, то «не останется ничего, кроме смерти и разрушений».
В конце февраля Трамп заявил, что российский президент Владимир Путин оказался умнее американских властей, которые «спускают ему с рук это издевательство», так как Вашингтон позволил ему «избежать наказания» за начало военной операции на Украине.
Он указал, что только во время его правления в XXI веке российские силы не осуществили «ни одного вторжения» в другие страны, однако удивлен началом спецоперации.
«Думал, что он так вел переговоры, когда отправил военных к границе… Я думал, что это был жесткий, но умный способ ведения переговоров», — пояснил экс-президент США.
Трамп в конце марта назвал происходящее на Украине «гуманитарной трагедией невероятных масштабов» и обвинил нынешнего президента США Джо Байдена в страхе из-за отказа «нападать на ядерную державу». «Это такой сигнал слабости?» — поинтересовался он.
По мнению Трампа, ситуация на Украине является геноцидом.
Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине утром 24 февраля. В качестве целей он тогда обозначил защиту мирных жителей Донбасса от «геноцида», «денацификацию» и демилитаризацию соседнего государства. Днем позднее он призвал украинских военных «брать власть в свои руки».
Российское Минобороны утверждает, что наносит удары лишь по военной инфраструктуре Украины, гражданских объектам угрозы нет.
Переговоры по урегулированию кризиса между Москвой и Киевом продолжаются с 27 февраля, сначала делегации три раза встречались на территории Белоруссии, затем встречи продолжились в онлайн-режиме. Спустя месяц — 29 марта — российская и украинская делегации достигли наибольшего прогресса на встрече во дворце Долмабахче в Стамбуле. На ней Киев передал Москве свои письменные предложения по политическому урегулированию конфликта, в числе которых были нейтральный внеблоковый статус Украины и личная встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского для поиска решения по Донбассу.
В начале апреля в Кремле заявили о желании «большей динамики» в переговорах со стороны Украины. «Динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего», — сказал в середине апреля представитель российского президента Дмитрий Песков, отметив, что продолжаются контакты на экспертном уровне.
В Киеве требуют вывода российских войск с украинской территории для обсуждения членства Украины в НАТО и внеблокового статуса. «Будем говорить и обязаны решить. Но после того, как выстрелов нет и отведена техника», — подчеркнул Зеленский в середине апреля. Он также говорил, что Киев продолжит переговоры с Москвой, поскольку «Украина должна обрести мир».
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