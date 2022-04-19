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12:19 (мск), источник: © РИА Новости

На Украине начинается следующая фаза спецоперации, заявил Лавров

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. На Украине начинается следующая фаза российской военной спецоперации, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today.

Источник: РИА "Новости"

«Операция на востоке Украины направлена на — как уже было объявлено — полное освобождение Донецкой и Луганской республик. Эта операция продолжится, следующая фаза этой спецоперации сейчас начинается. И, мне кажется, сейчас будет важный момент во время этой спецоперации», — отметил министр.

Он подчеркнул, что кризис давно мог разрешиться, если бы президент Украины Владимир Зеленский шел на сотрудничество и стремился к выполнению минских соглашений.

В то же время «Запад предал Зеленского», воспользовавшись им против России.

Москва сразу после встречи в Стамбуле изменила «конфигурацию военного присутствия на Украине», продолжил Лавров.

«Мы сказали, что, поскольку мы верим в то, что они представили на рассмотрение то, что может лечь в основу соглашения, мы в качестве жеста доброй воли изменили конфигурацию в Черниговской и Киевской областях, однако, знаете, это не было оценено по достоинству, вместо этого сразу же произошла постановка в Буче», — отметил глава МИД.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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