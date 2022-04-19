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13:16 (мск), источник: Ведомости

Лавров: Россия не рассматривает применение ядерного оружия на Украине

Россия будет использовать на Украине только обычные виды вооружения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today.

Источник: РИА "Новости"

«Россия не рассматривает возможности использования на Украине ядерного оружия, речь идет только об обычных вооружениях», — подчеркнул министр. По мнению Лаврова, настоящей причиной сложившейся ситуации является «самодовольство» большинства стран после Второй мировой войны. Они нарушили свои обещания российскому руководству и начали содействовать расширению НАТО на восток после того, как произошел распад СССР. «Они сказали, что это оборонительный союз, а не угроза безопасности России», — добавил дипломат.

«Наша армия нацелена только на военную инфраструктуру, а не на гражданское население. Украинская армия использует мирных жителей в качестве живого щита», — заключил Лавров, отвечая на обвинения в военных преступлениях, якобы совершенных российской армией.

22 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что концепция национальной безопасности России предполагает использование ядерного оружия в случае угрозы существованию страны.

7 февраля президент России Владимир Путин поручил перевести силы сдерживания в российской армии в особый режим боевого дежурства. В них входят в том числе стратегические ядерные силы. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки, комментируя это, сказала, что таким образом Москва отреагировала на «несуществующие» угрозы.

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