Лавров: Россия не рассматривает применение ядерного оружия на Украине

«Россия не рассматривает возможности использования на Украине ядерного оружия, речь идет только об обычных вооружениях», — подчеркнул министр. По мнению Лаврова, настоящей причиной сложившейся ситуации является «самодовольство» большинства стран после Второй мировой войны. Они нарушили свои обещания российскому руководству и начали содействовать расширению НАТО на восток после того, как произошел распад СССР. «Они сказали, что это оборонительный союз, а не угроза безопасности России», — добавил дипломат.
«Наша армия нацелена только на военную инфраструктуру, а не на гражданское население. Украинская армия использует мирных жителей в качестве живого щита», — заключил Лавров, отвечая на обвинения в военных преступлениях, якобы совершенных российской армией.
22 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что концепция национальной безопасности России предполагает использование ядерного оружия в случае угрозы существованию страны.
7 февраля президент России Владимир Путин поручил перевести силы сдерживания в российской армии в особый режим боевого дежурства. В них входят в том числе стратегические ядерные силы. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки, комментируя это, сказала, что таким образом Москва отреагировала на «несуществующие» угрозы.