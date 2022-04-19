Конец очередям: как появился и исчез ажиотажный спрос на сахарПредставители московских торговых сетей говорят о падении спроса на сахар
Фоторепортажи
11Взрывная волна
8Полет Гагарина в цифрах
14:00 (мск), источник: © РИА Новости

В МИД оценили мораторий на испытания в США противоспутникового оружия

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Россия считает шагом в правильном направлении решение США ввести мораторий на испытания противоспутникового оружия, однако, хотела бы прояснить, означает ли он, что Вашингтон полностью отказывается от разработки таких систем, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Источник: Reuters

Ранее вице-президент США Камала Харрис объявила о введении моратория на испытания противоспутникового оружия. По ее словам, таким образом администрация США хочет написать новые правила и установить нормы работы в космосе.

«Это шаг в правильном направлении. Но здесь возникают три дополнительных момента, на которые хотелось бы с американской стороны услышать реакцию. Первое — а как насчет нашего известного предложения о моратории на развертывание ракетных систем средней дальности, готовы ли США вернуться в позитивном ключе к его рассмотрению, готовы ли взять на себя обязательства не размещать такие системы где бы то ни было в ответ на наш мораторий?» — сказал Рябков.

По его словам, второй вопрос связан с тем, что США, как известно, «уже давно провели необходимые испытания противоспутниковых систем, это было сделано неоднократно и небезуспешно».

«Означает ли нынешний мораторий, что соответствующие разработки противоспутниковых систем целиком и полностью прекращаются и что США отказываются от их разработки в целом? Хотелось бы понять. Подобные испытания США проводили в прошлом, и вполне возможно им просто не нужны дополнительные испытания», — добавил он.

«Напоминаю о предложении России совместно с Китаем разработать договор о неразмещении первыми оружия в космосе. В свое время США выдвигали и продолжают, кстати, выдвигать серию не совсем адекватных возражений против этого нашего предложения, но к конкретному диалогу по самой идее (они — ред.) переходить не готовы», — сказал Рябков.

«Поэтому сейчас повод вернуться к этой теме. И мы призываем США на профильных площадках включиться в конструктивное, я подчёркиваю, обсуждение данной тематики, не ограничиваясь только теми вопросами, которые они и их союзники обобщенно называют “ответственным поведением в космосе”, — добавил замминистра.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Украинские пленные рассказали, как Киев потерял Херсон
Псаки отреагировала на получение ноты от России из-за поставок оружия Киеву
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь