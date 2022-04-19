В МИД оценили мораторий на испытания в США противоспутникового оружия

Ранее вице-президент США Камала Харрис объявила о введении моратория на испытания противоспутникового оружия. По ее словам, таким образом администрация США хочет написать новые правила и установить нормы работы в космосе.
«Это шаг в правильном направлении. Но здесь возникают три дополнительных момента, на которые хотелось бы с американской стороны услышать реакцию. Первое — а как насчет нашего известного предложения о моратории на развертывание ракетных систем средней дальности, готовы ли США вернуться в позитивном ключе к его рассмотрению, готовы ли взять на себя обязательства не размещать такие системы где бы то ни было в ответ на наш мораторий?» — сказал Рябков.
По его словам, второй вопрос связан с тем, что США, как известно, «уже давно провели необходимые испытания противоспутниковых систем, это было сделано неоднократно и небезуспешно».
«Означает ли нынешний мораторий, что соответствующие разработки противоспутниковых систем целиком и полностью прекращаются и что США отказываются от их разработки в целом? Хотелось бы понять. Подобные испытания США проводили в прошлом, и вполне возможно им просто не нужны дополнительные испытания», — добавил он.
«Напоминаю о предложении России совместно с Китаем разработать договор о неразмещении первыми оружия в космосе. В свое время США выдвигали и продолжают, кстати, выдвигать серию не совсем адекватных возражений против этого нашего предложения, но к конкретному диалогу по самой идее (они — ред.) переходить не готовы», — сказал Рябков.
«Поэтому сейчас повод вернуться к этой теме. И мы призываем США на профильных площадках включиться в конструктивное, я подчёркиваю, обсуждение данной тематики, не ограничиваясь только теми вопросами, которые они и их союзники обобщенно называют “ответственным поведением в космосе”, — добавил замминистра.