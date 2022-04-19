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15:20 (мск), источник: Коммерсантъ

СМИ: Байден собирается баллотироваться на второй президентский срок

Действующий президент США Джо Байден рассказал экс-главе государства Бараку Обаме, что попробует переизбраться на должность президента в 2024 году. Об этом пишет The Hill со ссылкой на источники.

Источник: AP 2022

«Я полагаю, что он считает себя единственным, кто сможет победить Трампа. Я не думаю, что он считает, что в Демократической партии есть кто-то, кто может победить Трампа, и это самый важный фактор», — сказал источник, знакомый с переговорами Джо Байдена и Барака Обамы.

По данным агрегатора опросов общественного мнения Fivethirtyeight, деятельность Джо Байдена на посту президента одобряют 41,8%, не одобряют 51,9%.

В Белом доме не стали комментировать беседу двух политиков, отмечает Hill. Один из советников Байдена указал на то, что действующий президент сам публично заявлял, что собирается переизбираться. О своих планах вновь баллотироваться на президентских выборах Байден говорил еще в марте на пресс-конференции в Брюсселе.

Джо Байден стал самым пожилым президентом, вступившим в должность в возрасте 78 лет. В начале своего второго срока, если ему удастся переизбраться, Байдену исполнится 82 года.

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Дарья Эрозбек

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