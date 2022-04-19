СМИ: Байден собирается баллотироваться на второй президентский срок

«Я полагаю, что он считает себя единственным, кто сможет победить Трампа. Я не думаю, что он считает, что в Демократической партии есть кто-то, кто может победить Трампа, и это самый важный фактор», — сказал источник, знакомый с переговорами Джо Байдена и Барака Обамы.
По данным агрегатора опросов общественного мнения Fivethirtyeight, деятельность Джо Байдена на посту президента одобряют 41,8%, не одобряют 51,9%.
В Белом доме не стали комментировать беседу двух политиков, отмечает Hill. Один из советников Байдена указал на то, что действующий президент сам публично заявлял, что собирается переизбираться. О своих планах вновь баллотироваться на президентских выборах Байден говорил еще в марте на пресс-конференции в Брюсселе.
Джо Байден стал самым пожилым президентом, вступившим в должность в возрасте 78 лет. В начале своего второго срока, если ему удастся переизбраться, Байдену исполнится 82 года.