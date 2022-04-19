В Роспотребнадзоре предложили заменить импортные продукты в меню школ

«На сегодняшний день, наверное, как предложение — провести в образовательных организациях ревизию имеющихся меню. Может быть, уменьшить то разнообразие, которого мы пытались добиться. Заменить импортную продукцию типа банановые, цитрусовые и прочие на отечественную продукцию», — пояснила она. Яновская подчеркнула, что меню детей должно быть разнообразным.
По словам Яновской, сейчас доля импортных продуктов в школьном питании составляет около 4%. Среди них преобладают фрукты (70%), овощи (14%) и мясо (9%).
«Импортной продукции не было по крупам и макаронам, хотя цена на них выросла, как сейчас показывают, в среднем процентов на 10», — отметила она.
Специалист Роспотребнадзора указала на высокую долю ввозной продукции в школах в Чукотском автономном округе, Магаданской области, Камчатском крае, Сахалинской области, Еврейской автономной области, Якутии, Мурманской области, Приморском крае и Курганской области.
Пересмотр меню позволит снизить стоимость школьного питания, но продукты при этом должны быть качественными, сказала Яновская.
После начала военной операции на Украине США, Евросоюз и другие страны ввели против России несколько пакетов санкций. Они затронули в том числе импорт и экспорт. ЕС закрыл свое небо для российских самолетов. Поставки продукции в страну из-за рубежа были затруднены.
Согласно последнему отчету Росстата, за месяц после первых санкций цены в среднем выросли на 7,6%. С 19 по 25 марта сильнее всего подорожали репчатый лук (на 18,3%) и белокочанная капуста (на 15,9%). Огурцы, помидоры, яблоки и бананы в течение этого периода «подешевели или снизили темпы роста цен».