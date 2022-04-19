КПРФ предложила заменить российский триколор на флаг СССР

Оформить законодательную инициативу депутаты рассчитывают в виде поправки в первую статью конституционного закона «О государственном флаге Российской Федерации», заменив описание бело-сине-красного триколора на «красное прямоугольное полотнище с изображением в его верхнем углу, у древка, золотых серпа и молота и над ними красной пятиконечной звезды».
В документе необходимость подобной поправки обосновывается «целью закрепления за Российской Федерацией принципа правопреемственности Союза ССР на своей территории».
В пояснительной записке к проекту также утверждается, что современный российский триколор имеет репутацию «символа русских коллаборационистов» и называется «подарком от голландцев», в то время как флаг СССР, по мнению авторов законопроекта, является «символом славных побед и великой мировой державы».
В доказательство социального одобрения смены флага в тексте проекта упоминается исследование ВЦИОМа от 2021 года, по результатам которого 73% респондентов заявили о желании сохранить СССР, а 67% выразили сожаление о его распаде.
Как считают коммунисты, принятые в 2020 году поправки в Конституцию «дают право Российской Федерации на использование государственного флага Союза ССР».
Это не первая инициатива парламентариев по изменению официальной символики РФ. В 2014 году Михаил Дегтярев, на тот момент депутат Госдумы от фракции ЛДПР, предложил сделать черно-желто-белый «имперский» флаг государственным, заявив, что «под имперским флагом мы одерживали блистательные победы, он способен и сегодня объединить всех граждан России».