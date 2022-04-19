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18:47 (мск), источник: Коммерсантъ

КПРФ предложила заменить российский триколор на флаг СССР

Депутаты от КПРФ сегодня, 19 апреля, внесли в Госдуму законопроект, предлагающий установить флаг СССР в качестве государственного флага Российской Федерации. Соответствующий документ опубликован на официальном портале Госдумы.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Оформить законодательную инициативу депутаты рассчитывают в виде поправки в первую статью конституционного закона «О государственном флаге Российской Федерации», заменив описание бело-сине-красного триколора на «красное прямоугольное полотнище с изображением в его верхнем углу, у древка, золотых серпа и молота и над ними красной пятиконечной звезды».

В документе необходимость подобной поправки обосновывается «целью закрепления за Российской Федерацией принципа правопреемственности Союза ССР на своей территории».

В пояснительной записке к проекту также утверждается, что современный российский триколор имеет репутацию «символа русских коллаборационистов» и называется «подарком от голландцев», в то время как флаг СССР, по мнению авторов законопроекта, является «символом славных побед и великой мировой державы».

В доказательство социального одобрения смены флага в тексте проекта упоминается исследование ВЦИОМа от 2021 года, по результатам которого 73% респондентов заявили о желании сохранить СССР, а 67% выразили сожаление о его распаде.

Как считают коммунисты, принятые в 2020 году поправки в Конституцию «дают право Российской Федерации на использование государственного флага Союза ССР».

Это не первая инициатива парламентариев по изменению официальной символики РФ. В 2014 году Михаил Дегтярев, на тот момент депутат Госдумы от фракции ЛДПР, предложил сделать черно-желто-белый «имперский» флаг государственным, заявив, что «под имперским флагом мы одерживали блистательные победы, он способен и сегодня объединить всех граждан России».

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