Медведев считает, что России надо готовиться к агрессии со стороны НАТО

«Речь идет прежде всего о попытке расширить присутствие НАТО вблизи наших границ… И это уже сегодня не фигура речи, это не набор стандартных угроз. Мы должны быть готовы к тем агрессивным действиям, которые могут случиться», — сказал Медведев на заседании президиума Совета по науке и образованию (цитата по ТАСС).
По его мнению, в таких условиях России важно наращивать систему обеспечения России «самыми современными вооружениями». Он добавил, что для этого требуется «высокотехнологичная, мощная техника — и военного, и двойного назначения».
Безусловно, что эта техника не возникает сама по себе, особенно в тех условиях, когда в отношении страны введены санкции. И занимаются этой техникой специалисты, которые готовятся в университетах, НИИ. И именно подготовке таких специалистов нужно уделять сегодня самое пристальное внимание. Это уже не только вопрос нашей технологической независимости, это просто вопрос выживания государства.
Дмитрий Медведевзаместитель председателя Совета безопасности России
Ранее Дмитрий Медведев уже высказывался против вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
Издание The Times писало, что страны подадут заявки о вступлении в альянс летом. Премьер-министр Финляндии Санна Марин 13 апреля сообщала, что парламент примет решение о вступлении в НАТО в течение ближайших недель. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что вступление Финляндии не угрожает России. Однако по мнению МИД РФ, вступление Финляндии и Швеции в НАТО приведет к негативным последствиям для мира и стабильности в Северной Европе.