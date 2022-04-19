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18:51 (мск), источник: РБК

Власти решили пока не запрещать въезд в Россию фур из Евросоюза

На совещании в Минтрансе в понедельник, 18 апреля, было решено пока не запрещать въезд в Россию фур из Евросоюза в ответ на санкции ЕС в отношении российских и белорусских автоперевозчиков. Об этом РБК рассказали источник, знакомый с подготовкой материалов к совещанию, и собеседник, близкий к одному из его участников.

Источник: Reuters

По словам одного из источников РБК, в совещании, кроме представителей Минтранса, принимали участие чиновники из Минпромторга и других профильных ведомств, а также представители крупного российского бизнеса.

Позиция предпринимателей заключалась в том, что такой запрет может нарушить важные поставки оборудования, включая европейские станки, конвейеры, расходные материалы и запчасти, добавляет он.

В итоге вместо запрета было решено ввести мониторинг поставок грузов на фурах из Европы в Россию, рассказали оба источника РБК. Сроки осуществления такого мониторинга не уточнялись, добавил один из них. Представитель Минпромторга отказался от комментариев, в пресс-службах Минтранса и правительства на вопросы РБК не ответили.

8 апреля Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России в ответ на продолжающуюся военную спецоперацию на Украине, который запрещает российским и белорусским грузовикам въезжать на территорию ЕС.

18 апреля газета «Коммерсантъ» сообщила о том, что руководители восьми ассоциаций, объединяющих производителей продуктов питания, попросили премьера Михаила Мишустина не вводить зеркальные меры в виде запрета на въезд в Россию грузовиков из Европы.

Россия будет принимать в ответ на западные санкции меры, которые лучше всего соответствуют ее внутренним интересам, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после этого обращения производителей продуктов.

«Они [ответные меры] формулируются и прорабатываются в правительстве, поэтому будем ждать информацию оттуда. В любом случае мы неоднократно говорили, что ответные меры будут составляться таким образом, чтобы лучше всего соответствовать нашим внутренним интересам», — сказал он.

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