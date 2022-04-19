Чешские фирмы будут ремонтировать поврежденную украинскую военную технику

«Чешские фирмы будут заниматься ремонтом поврежденной украинской военной техники. Первым контрактом будет ремонт танков Т-64, которым займутся предприятия компании Czechoslovak Group. В последующем речь могла бы идти о ремонте бронемашин типов БРД и БРДМ, которым могли бы заняться и иные чешские фирмы», — сказала Цехмайстерова.
Как сообщила во вторник журналистам глава минобороны Яна Чернохова, Чехия была первой страной, к которой официально обратились власти Украины с просьбой о сотрудничестве в ремонте поврежденной во время военных действий украинской техники.
Чернохова также напомнила о том, что Чехия в последние недели направила в помощь Украине ряд военных материалов. Из соображений безопасности, министр не стала конкретизировать содержание поставок.