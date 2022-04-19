21:07 (мск), источник: ТАСС
Псаки заявила, что США могут ввести новые санкции против России на этой неделе
Официальный представитель президента США не уточнила, о каких именно ограничительных мерах может идти речь.
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ВАШИНГТОН, 19 апреля. /ТАСС/. Администрация США может в очередной раз ужесточить режим односторонних санкций в отношении России на текущей неделе. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
На регулярном брифинге для журналистов у нее поинтересовались, следует ли ждать «новых санкций в отношении России на этой неделе». «[Таковые] могут быть», — ответила официальный представитель президента США.
«Мы все еще рассматриваем [этот вопрос], идет процесс, касающийся дополнительных санкций. Некоторые [из них] изучаются [исполнительной ветвью власти США]», — заявила Псаки. Она не уточнила, о каких именно ограничительных мерах может идти речь.
Кроме того, Псаки, комментируя состоявшуюся несколько часами ранее видеоконференцию с участием Байдена и лидеров стран Запада, подтвердила их намерение и далее применять рестрикции против России. «Они также обсудили свои <…> скоординированные усилия, направленные на то, чтобы налагать серьезные экономические издержки для привлечения России к ответственности. Они договорились продолжать тесную координацию, в том числе с Группой семи, ЕС, НАТО и в рамках [этих организаций и объединений]», — сказала представитель Белого дома.