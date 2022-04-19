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22:36 (мск), источник: Известия

Канада отправит Украине тяжелое артиллерийское вооружение

Канада отправит на Украину крупнокалиберную артиллерию. Об этом во вторник, 19 апреля, заявил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Источник: Reuters

«Канада направит на Украину тяжелую артиллерию. Подробности мы объявим в ближайшие дни», — заявил Трюдо.

Ранее в этот день президент США Джо Байден подтвердил намерения властей Соединенных Штатов поставлять больше артиллерийских вооружений Украине.

17 апреля сообщалось, что на Украину прибыла новая партия оружия и техники в рамках последнего пакета помощи от администрации президента Соединенных Штатов. В том числе в страну были доставлены 11 вертолетов Ми-17; 18 155-мм пушек Howitzer и еще 300 дронов Switchblade.

15 марта Трюдо сообщал, что власти Канады продолжат поставлять на Украину оружие и оказывать ей гуманитарную и финансовую помощь. По словам канадского премьера, в будущем страна поможет Украине в восстановлении разрушенной инфраструктуры.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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