МИД Франции: санкции против России усилят в ближайшие дни, они затронут нефть

Решение о введении новых санкций обсуждалось США, главными европейскими державами и международными партнерами сегодня, 19 апреля, сообщил Клеман Бон. «Было решено, что санкции будут усилены в ближайшие дни. Эти ограничения коснутся энергоресурсов в частности нефти», — заявил он в эфире телеканала LCI. Представитель французского МИДа отметил, что ограничения на энергоресурсы необходимы, чтобы остановить финансирование военной операции на Украине.
Ранее сегодня, 19 апреля, пресс-секретарь Белого дома Джен Паски сообщила, что США работают над новым пакетом санкций против России. Госпожа Псаки заявила, что подробности этой работы станут известны в ближайшие дни.
ЕС также готовит очередной пакет ограничений против России. Он станет шестым. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сейчас разрабатываются «умные» механизмы, благодаря которым следующий пакет затронет российскую нефть. По оценке агентства Bloomberg, в случае, если Евросоюз незамедлительно запретит импорт этого сырья из России, цена одного барреля нефти взлетит на 65%, до $185.