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22:53 (мск), источник: ТАСС

В ЛНР сообщили, что взяли под контроль Кременную

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, над городской администрацией города устанавливается флаг республики, флаг России уже здесь.

Источник: РИА "Новости"

ЛУГАНСК, 19 апреля. /ТАСС/. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил во вторник, что город Кременная перешел под контроль республики.

«Сейчас над городской администрацией города Кременной устанавливается флаг ЛНР, флаг РФ уже здесь. Это как нельзя более четкое свидетельство того, что город перешел полностью под контроль Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил РФ», — сообщил Филипоненко.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Россия признала республики в соответствии с их конституциями в границах Донецкой и Луганской областей на начало 2014 года.

24 февраля Путин в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции на Украине. ДНР и ЛНР начали операцию по освобождению своих территорий, находившихся под контролем Киева.

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