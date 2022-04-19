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23:38 (мск), источник: ТАСС

Первый зампостпреда РФ при ООН: США пытаются посадить Европу на свою газовую иглу

ООН, 19 апреля. /ТАСС/. Вашингтон пытается посадить европейцев на свою газовую иглу, подталкивая их с расширению санкций против России. Об этом заявил во вторник первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН.

Источник: Reuters

«Наши прагматичные американские коллеги без зазрения совести стремятся извлечь для себя максимальную экономическую пользу. Подталкивая европейцев к все более и более жестоким экономическим санкциям, Вашингтон, который от такого сценария страдает меньше всего, намеревается со временем прочно посадить их на свою газовую иглу», — сказал он.

Полянский подчеркнул, что Россия с последствиями экономических санкций Запада справится. «Российская экономика с санкционным прессингом успешно справляется, находя во всей этой ситуации новые возможности для собственного развития и новых надежных партнеров, — продолжил он. — Единственная страна, которая проигрывает от всего происходящего во всех смыслах и измерениях, это Украина. Только власти в Киеве этого, похоже, еще не поняли. Или делают вид, что не поняли».

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