Первый зампостпреда РФ при ООН: США пытаются посадить Европу на свою газовую иглу

«Наши прагматичные американские коллеги без зазрения совести стремятся извлечь для себя максимальную экономическую пользу. Подталкивая европейцев к все более и более жестоким экономическим санкциям, Вашингтон, который от такого сценария страдает меньше всего, намеревается со временем прочно посадить их на свою газовую иглу», — сказал он.
Полянский подчеркнул, что Россия с последствиями экономических санкций Запада справится. «Российская экономика с санкционным прессингом успешно справляется, находя во всей этой ситуации новые возможности для собственного развития и новых надежных партнеров, — продолжил он. — Единственная страна, которая проигрывает от всего происходящего во всех смыслах и измерениях, это Украина. Только власти в Киеве этого, похоже, еще не поняли. Или делают вид, что не поняли».