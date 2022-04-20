МВД выпустило пособие для инспекторов ГИБДД по выявлению нетрезвых и наркоманов за рулем

«Учебно-практическое пособие» по выявлению водителей в состоянии опьянения подготовлено сотрудниками НЦ БДД и Московского научно-практического центра наркологии. А его рецензентом выступил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн. Пособие, сказано в предисловии, предназначено для использования в рамках профессиональной служебной подготовки сотрудников Госавтоинспекции.
Описывая общие принципы по выявлению нетрезвых водителей, авторы рекомендуют усиливать наряды ДПС в дни, когда наблюдается наибольшая доля «пьяных» аварий.
В пример приводятся 1 января, 2 и 9 мая, 23 февраля и 8 марта. Дополнительный контроль необходим и во время профессиональных праздников, в частности Дня шахтера (28 августа) и Дня пограничника (28 мая), а также местных праздников, «обусловленных национальными, культурными и социальными особенностями региона».
Ученые призывают следить и за уровнем безработицы в отдельных районах — ее рост, как правило, приводит к увеличению числа пьяных водителей. «Почти половина (47%) водителей с признаками опьянения, участвующих в ДТП, официально не работали», — указывают авторы.
Выявлять пьяных предлагается для начала «на глазок» — по манере вождения. Среди характерных черт (выявлены опросом сотрудников ДПС) такие:
- «виляние» в пределах полосы,
- движение без ближнего света,
- езда «с сильно заниженной скоростью»,
- «замедленная реакция на сигналы светофора»,
- резкое изменение стиля вождения при виде наряда ДПС.
«Водители, находящиеся под воздействием алкоголя, становятся чрезмерно аккуратными и осторожными, — сказано в пособии.— Останавливаются такие водители чаще всего резко, а из-за плохого восприятия обстановки или слишком близко, или очень далеко от линии остановки».
Особо отмечается, что 28% аварий с водителями, имеющими признаки опьянения, совершается на автомобилях ВАЗ, 11% —Toyota, 6% — Hyundai. Ученые аккуратно предполагают, что это позволяет отнести таких автомобилистов к «определенным социальным группам». Пьяные байкеры чаще всего провоцируют ДТП за рулем ИЖ (43,1% ДТП), «Уралов» (30%) и Yamaha (14,1%).
В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе 25% всех «пьяных» ДТП совершаются гражданами, принимавшими наркотики, отмечают авторы пособия. Сужение зрачков с вялой реакцией на освещение и выраженная сонливость могут означать употребление наркотиков опиоидной группы (героина, морфина и т. д.), в этом случае также характерны следы на венах, на которые иногда искусственно наносятся ожоги (чтобы скрыть следы инъекций). «Беспочвенная веселость», смешливость, повышенная чувствительность к свету, чрезмерная общительность могут означать употребление каннабиодов (марихуаны, гашиша и т. д.). У потребителей кокаина и его производных могут наблюдаться выраженный подъем настроения, повышенная говорливость и желание спорить, а также кожные расчесы, вызванные ощущением ползания по телу насекомых. После употребления синтетических катинонов (солей) могут появляться спазмы жевательной мускулатуры, приводящие к ограничению речи и скрежету зубов. В результате вдыхания летучих растворителей (лака, клея, пятновыводителей и т. д.) могут появится бледно-серый цвет «носогубного треугольника», апатия, малопонятная речь с затрудненным произношением. При немедицинском употреблении лекарств, содержащих бензодиазепины и барбитураты (фенобарбитал и т. д.), кожа становится бледной и покрывается сальным налетом, появляются нечеткая речь, пошатывания при ходьбе. Если водителя тошнит, наблюдаются рвота и непроизвольное мочеиспускание, то, возможно, он употреблял оксибутират натрия. Если автомобилист всматривается, как будто видит отсутствующие предметы, стряхивает с себя невидимые объекты, пытается спрятаться, то это может говорить об употреблении галлюциногенов.
По данным ГИБДД, в 2021 году было заведено 481 тыс. дел за вождение в нетрезвом виде и отказ от освидетельствования (примерно столько же, сколько в 2020 году), из них — 19,6 тыс. в отношении наркоманов. В конце марта 2022 года первый замминистра МВД Александр Горовой направил в регионы письмо, в котором призвал ГИБДД для снижения нагрузки на бизнес в условиях санкций не применять наказания за мелкие нарушения, направив основные усилия инспекторского состава на контроль пьяных и лишенных прав водителей.
Большая часть описанных в пособии вещей сотрудникам ГИБДД известна, говорит капитан полиции в отставке, бывший сотрудник ГИБДД, основатель общественного проекта «Подслушано у ДПС» Валентин Ильинов. «90% инспекторов читать более 100 страниц не будут, — уверен он.— Нужны более короткие и емкие памятки для личного состава, возможно, видеоинструкции».
Нужна методичка и по поводу взаимодействия с гражданами, считает господин Ильинов: «Они готовы и хотят сообщать о фактах пьяного вождения, но либо не могут дозвониться в дежурную часть, либо хотели бы передавать информацию анонимно в телеграм или VK-канал».
С медицинской точки зрения пособие составлено грамотно, отмечает нарколог Александр Ковтун, но без практических занятий с сотрудниками документ не имеет смысла.
«Даже студенты-медики, изучая трехнедельный курс психиатрии и наркологии, с трудом запоминают клинические признаки наркотического и алкогольного опьянения, — отмечает эксперт.— Сотрудникам ГИБДД, не имеющим медицинского образования, осмыслить все это самостоятельно будет еще сложнее».
«Потребность в подобных изданиях у рядовых сотрудников, безусловно, есть, но написаны они должны быть максимально адаптировано», — добавляет президент московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.
Эксперт считает, ГИБДД стоило бы выпускать отдельные пособия по разбору типичных процессуальных ошибок инспекторов, из-за совершения которых многие пьяные водители потом умудряются в суде возвращать права и снова садиться за руль.