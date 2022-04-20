03:01 (мск), источник: ТАСС
Посол Украины раскритиковал власти ФРГ из-за отсутствия поставок тяжелых вооружений
При этом Андрей Мельник подчеркнул, что Бундесвер способен поставлять Киеву то оружие, в котором он нуждается.
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БЕРЛИН, 20 апреля. /ТАСС/. Посол Украины в Германии Андрей Мельник вновь выразил недовольство объемом оказываемой ФРГ военной помощи Киеву, отметив, что в списке необходимого Украине оружия отсутствуют тяжелые вооружения.
Мельник, выступая во вторник вечером в эфире телеканала ZDF, сослался на список возможных поставок оружия, который Украина получила из Германии несколько недель назад. Проблема, по его словам, заключается в том, что в данном перечне отсутствуют тяжелые вооружения. «Нужного нам оружия нет в этом списке», — утверждал посол Украины.
При этом Мельник подчеркнул, что Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) способен поставлять Киеву то оружие, в котором он нуждается. В качестве примера дипломат назвал боевую машину пехоты (БМП) Marder. «По нашим данным, в Бундесвере насчитывается более 400 единиц, и лишь малая часть из них задействована в миссиях», — отметил Мельник. Германская военная промышленность, по его мнению, могла бы заменить эти машины в течение нескольких недель. Украина все еще надеется, что это оружие может быть отправлено как можно скорее.
Ранее во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам видеоконференции с участием лидеров западных стран заявил, что собственные резервы Бундесвера в вопросе поставок вооружений Украине по большей части исчерпаны, но Киев может купить их у оборонных концернов ФРГ, что затем будет компенсировано. Шольц отметил, что сначала Германия поставляла Украине оружие из собственных запасов, однако сейчас эти возможности ограничены.
Глава правительства ФРГ добавил, что федеральные власти «попросили германскую оборонную промышленность сообщить, какой материал она может в ближайшее время поставить Киеву», уточнив, что украинская сторона составила список. «И мы предоставляем ей необходимые средства для покупки», — подытожил Шольц, указав на то, что Украина продолжает проявлять интерес к противотанковому оружию, средствам ПВО, боеприпасам, «а также к тому, что может быть использовано в артиллерийском бою».
О поставках оружия Украине
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Киеву необходимы тяжелые вооружения и что сейчас не время для отговорок в данном вопросе.
26 февраля правительство Германии одобрило поставки оружия Украине. Берлин принял решение отправить властям в Киеве тысячу единиц противотанковых вооружений и 500 переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger. Ранее в тот же день появилась информация о том, что ФРГ разрешила Нидерландам и Эстонии отправить на Украину устаревшие вооружения немецкого производства. 2 марта стало известно, что оружие, обещанное Берлином Киеву, передано Украине. 14 марта власти Германии заявили, что во избежание дополнительных рисков они решили больше не предоставлять сведения о поставках оружия на украинскую территорию.
23 марта агентство DPA сообщило со ссылкой на источники, что Берлин намерен передать Киеву 2 тыс. ручных гранатометов из запасов Бундесвера. 25 марта стало известно, что из Германии на Украину доставлены 1,5 тысячи ПЗРК «Стрела», 100 пулеметов MG3 и 8 млн патронов для огнестрельного оружия. Также Украина намерена приобрести 35 БМП Marder у германского оборонного концерна Rheinmetall.