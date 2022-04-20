Российские военные обнаружили штаб теробороны в школе в Херсоне

«Российские военнослужащие обнаружили штаб территориальной обороны Украины в городе Херсон. На этот раз украинские националисты для своего размещения использовали одну из городских школ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что школу представители территориальной обороны использовали как пункт дислокации и превратили в опорный пункт. Сама школа и подвальные помещения были забиты ящиками с боеприпасами, оружием, а также медикаментами и военным снаряжением, сообщили в МО РФ.
Добавляется, что российские военные обследовали помещения на наличие мин и взрывоопасных предметов, все оружие и боеприпасы были вывезены, очищенное от взрывоопасных предметов здание передано администрации.
«Двадцать четвертого февраля в школу ворвались украинские вооруженные силы, переодетые в гражданскую форму. Они быстро начали расселяться по классам, начали заносить какие-то коробки, какие-то вещи, какую-то аппаратуру, какие-то большие тюки. Меня под угрозой расправы со школы выгнали. Видимо, это были солдаты, но они все были в гражданской форме. Они вскрывали помещения, классы, располагались», — рассказала директор школы Татьяна Васюнина.
Отмечается, что, покидая школу, эти люди оставили ряд документов, благодаря которым российским военным удалось выйти на участников движения территориальной обороны в городе.
Добавляется, что один из них указал российским военным место схрона с оружием и боеприпасами, который он оборудовал в подвале своего многоквартирного дома. Автоматы Калашникова и патроны к ним хранились в металлических трубах, которые были залиты монтажной пеной, чтобы вооружение не отсырело.