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05:51 (мск), источник: © РИА Новости

В Китае рассказали, почему Байден передумал ехать в Киев

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена отложить посещение Украины демонстрирует ограниченность возможностей Вашингтона в разрешении конфликта, пишет китайская газета Global Times.

Источник: AFP 2022

Накануне американский лидер заявил, что не знает, посетит ли он Киев, при том что ранее он выражал готовность совершить визит в украинскую столицу.

«Тот факт, что Байден решил не отправлять войска на Украину и отказался от идеи посетить Киев во многом демонстрирует ограниченность возможностей США участвовать в конфликте. В такой ситуации Украина лишается своих козырей», — написал автор публикации Чжу Фэн.

Китайский обозреватель считает, что нерешительность Байдена также сигнализирует о корыстных целях Белого дома.

«“Мыльная опера” с возможной поездкой Байдена в Киев показывает, что заявления США о “поддержке Украины” не более чем игра с использованием украинской стороны ради военной прибыли», — говорится в статье.

Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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