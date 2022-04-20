В Китае рассказали, почему Байден передумал ехать в Киев

Накануне американский лидер заявил, что не знает, посетит ли он Киев, при том что ранее он выражал готовность совершить визит в украинскую столицу.
«Тот факт, что Байден решил не отправлять войска на Украину и отказался от идеи посетить Киев во многом демонстрирует ограниченность возможностей США участвовать в конфликте. В такой ситуации Украина лишается своих козырей», — написал автор публикации Чжу Фэн.
Китайский обозреватель считает, что нерешительность Байдена также сигнализирует о корыстных целях Белого дома.
«“Мыльная опера” с возможной поездкой Байдена в Киев показывает, что заявления США о “поддержке Украины” не более чем игра с использованием украинской стороны ради военной прибыли», — говорится в статье.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.