В РФ планируют увеличить предельный возраст чиновников-руководителей на госслужбе

Такое решение может быть принято правительством с согласия самих граждан. Информацию о готовности рассмотреть новые нормы в следующем месяце «Известиям» подтвердили в аппарате профильного комитета по региональной политике и местному самоуправлению.
«Законопроект был рекомендован к рассмотрению в апреле, но сроки сдвинулись на май», — пояснили в комитете.
По информации «Известий», документ уже получил предварительную поддержку руководства нижней палаты.
«Концептуальных замечаний правового характера по проекту федерального закона не имеется», — говорится в заключении правового управления ГД, которое имеется в распоряжении редакции.
Доцент кафедры государственного и муниципального управления РАНХиГС, член Общественной палаты Ирина Котелевская считает, что законопроект заслуживает поддержки. Ничего страшного в увеличении предельного возраста работы госслужащих нет, учитывая рост продолжительности жизни населения в целом, а также возможности и желание работать самих людей, отметила эксперт. По ее словам, богатый жизненный опыт и знания будут полезны власти — тем более планка пенсионного возраста уже выше 55 и 60 лет.
Ранее с идеей увеличения возраста неоднократно выступал Владимир Путин. В 2013 году по его инициативе Госдумой был принят закон, который увеличил предельный возраст госслужащих с 60 до 65 лет, а также дал главе государства право принимать решение об увеличении этого возраста для назначаемых им чиновников до 70 лет.
В прошлом году президентом был внесен в Госдуму и принят законопроект, который отменяет возрастные рамки для тех, кто находится под его личным управлением. Документом предусматривается, что продление стажа будет возможно в исключительных случаях для госслужащих, замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом.