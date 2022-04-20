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11:01 (мск), источник: Известия

В РФ планируют увеличить предельный возраст чиновников-руководителей на госслужбе

Госдума (ГД) в мае может принять правительственный законопроект «О внесении изменения в статью 25−1 закона “О государственной гражданской службе”, как выяснили “Известия”. Документом предлагается увеличить до 70 лет предельный возраст чиновников, занимающих руководящие посты в федеральных органах исполнительной власти.

Источник: Известия

Такое решение может быть принято правительством с согласия самих граждан. Информацию о готовности рассмотреть новые нормы в следующем месяце «Известиям» подтвердили в аппарате профильного комитета по региональной политике и местному самоуправлению.

«Законопроект был рекомендован к рассмотрению в апреле, но сроки сдвинулись на май», — пояснили в комитете.

По информации «Известий», документ уже получил предварительную поддержку руководства нижней палаты.

«Концептуальных замечаний правового характера по проекту федерального закона не имеется», — говорится в заключении правового управления ГД, которое имеется в распоряжении редакции.

Доцент кафедры государственного и муниципального управления РАНХиГС, член Общественной палаты Ирина Котелевская считает, что законопроект заслуживает поддержки. Ничего страшного в увеличении предельного возраста работы госслужащих нет, учитывая рост продолжительности жизни населения в целом, а также возможности и желание работать самих людей, отметила эксперт. По ее словам, богатый жизненный опыт и знания будут полезны власти — тем более планка пенсионного возраста уже выше 55 и 60 лет.

Ранее с идеей увеличения возраста неоднократно выступал Владимир Путин. В 2013 году по его инициативе Госдумой был принят закон, который увеличил предельный возраст госслужащих с 60 до 65 лет, а также дал главе государства право принимать решение об увеличении этого возраста для назначаемых им чиновников до 70 лет.

В прошлом году президентом был внесен в Госдуму и принят законопроект, который отменяет возрастные рамки для тех, кто находится под его личным управлением. Документом предусматривается, что продление стажа будет возможно в исключительных случаях для госслужащих, замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом.

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