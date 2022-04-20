10:45 (мск), источник: РБК
Поклонская назвала букву Z символом трагедии и горя
По ее словам, буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины, потому что в ходе конфликта гибнут солдаты с обеих сторон.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Буква Z, которую российские военнослужащие наносят на технику в ходе спецоперации на Украине, символизирует трагедию и горе. Об этом в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь» заявила замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская.
«Эта буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины. Почему? Да потому что гибнут и русские солдаты, россияне, и родители получают разные известия. Это — беда. Ведь Министерство обороны говорит: столько погибло, столько раненых. Разве это радость? Нет», — отметила она.
Она также рассказала, что ранее призывала РПЦ не изображать на пасхальных куличах букву Z, при этом уточнив, что не знает точно о достоверности данной информации.
Латинские буквы Z и V считают символами специальной военной операции, которую с 24 февраля Россия проводит на Украине. Эти буквы российские военнослужащие наносят на военную технику. В Минобороны объясняли, что буква Z означает «За победу», а V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».
Ранее закон о запрете символов Z и V приняла Верховная рада Украины. После вступления закона в силу символы нельзя будет использовать «без правомерного контекста или в контексте оправдания» действий России на Украине или любых других военных действий. Использование этой символики будет считаться незаконным на любых рекламных носителях, в местах проведения массовых мероприятий, в агитационных материалах (за исключением агитации против военных действий на территории Украины) и в любых произведениях (фильмах, телепередачах, видеоблогах), созданных после 24 февраля, а также на одежде или транспортных средствах.
19 апреля портал 45.ru сообщил, что в магазине «Чайка» в городе Шадринске (Курганская область) появились куличи с изображением буквы Z на глазури. Директор и владелец «Чайки» Анатолий Педошенко сказал, что это его личная идея. Он посоветовал учить историю страны и заявил, что во время боевых действий пасхальные атрибуты традиционно украшаются военной символикой, чтобы поддержать солдат.
После этого заместитель председателя синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что символика пасхальных куличей должна быть неизменной «независимо от внешних обстоятельств». По его словам, любое хлебобулочное изделие с не относящейся к христианству символикой не может считаться куличом, и такие изделия не предполагают освящения.