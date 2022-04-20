Минобороны показало уничтожение пункта управления украинских войск

На кадрах с камеры беспилотника-наводчика показано, как в расположенный в промзоне пункт управления попадает снаряд, после чего тот исчезает под столбом дыма.
«Удар высокоточным артиллерийским боеприпасом “Краснополь” был нанесён по разведанному пункту управления мотопехотного подразделения ВСУ, находящемся в здании промышленной застройки. Точным попаданием штаб подразделения со средствами управления был уничтожен», — говорится в описании к видео.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.