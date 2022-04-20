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11:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Захарова: Россия утратила доверие к украинским переговорщикам

Представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Россия потеряла доверие к украинским переговорщикам. По ее словам, переговоры используются для отвлечения внимания. Как утверждает госпожа Захарова, российская сторона была готова к тому, что Украина в ходе переговоров поведет себя непоследовательно.

Источник: Reuters

«Здесь уже не то, что “доверяй и проверяй” — здесь просто “проверяй”, потому что доверия к этим людям давно уже нет», — сказала госпожа Захарова в интервью «Россия-24», комментируя процесс переговоров между Россией и Украиной.

«Классическая схема, которая говорит о том, что режим несамостоятельный, им управляют. И второе — переговоры используются как отвлекающий маневр», — добавила она.

«Со стороны офиса человека, который называет себя президентом Украины и наделен соответствующими полномочиями, прозвучала просьба о ведении переговоров, Россия не отказала в этой просьбе. Дальше начался, как всегда, в прямом и переносном смысле цирк со стороны киевского режима: то приезжают, то не приезжают, то участвуют, то не участвуют. К этому были готовы в Москве? Да, конечно», — сказала госпожа Захарова.

Последний раз Россия и Украина очно проводили переговоры очно 29 марта в Стамбуле, куда прибыли делегации двух стран. 12 апреля Владимир Путин сказал, что переговоры зашли в тупик. В Кремле считают, что динамика переговоров «оставляет желать лучшего».

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что шансы на успех переговоров с Россией уменьшаются, а украинское общество не хочет продолжения диалога. 19 апреля советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщал об отсутствии сроков возобновления переговоров с Россией. По его словам, российские власти «серьезно делают ставку» на вторую фазу военных действий, которые проводят в Донбассе.

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