Захарова: Россия утратила доверие к украинским переговорщикам

«Здесь уже не то, что “доверяй и проверяй” — здесь просто “проверяй”, потому что доверия к этим людям давно уже нет», — сказала госпожа Захарова в интервью «Россия-24», комментируя процесс переговоров между Россией и Украиной.
«Классическая схема, которая говорит о том, что режим несамостоятельный, им управляют. И второе — переговоры используются как отвлекающий маневр», — добавила она.
«Со стороны офиса человека, который называет себя президентом Украины и наделен соответствующими полномочиями, прозвучала просьба о ведении переговоров, Россия не отказала в этой просьбе. Дальше начался, как всегда, в прямом и переносном смысле цирк со стороны киевского режима: то приезжают, то не приезжают, то участвуют, то не участвуют. К этому были готовы в Москве? Да, конечно», — сказала госпожа Захарова.
Последний раз Россия и Украина очно проводили переговоры очно 29 марта в Стамбуле, куда прибыли делегации двух стран. 12 апреля Владимир Путин сказал, что переговоры зашли в тупик. В Кремле считают, что динамика переговоров «оставляет желать лучшего».
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что шансы на успех переговоров с Россией уменьшаются, а украинское общество не хочет продолжения диалога. 19 апреля советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщал об отсутствии сроков возобновления переговоров с Россией. По его словам, российские власти «серьезно делают ставку» на вторую фазу военных действий, которые проводят в Донбассе.