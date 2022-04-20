WSJ сообщила о «критической точке» в отношениях США и Саудовской Аравии

По словам высокопоставленных источников издания в королевстве и Соединенных Штатах, политические разногласия между двумя странами обострились после начала российской военной операции на Украине.
Саудовская Аравия не отреагировала на запрос США нарастить добычу нефти, чтобы добиться снижения цен на мировом рынке. Тем самым, пишет газета, Вашингтон хотел добиться «подрыва финансирования» российской операции.
Теперь США отказались от этой просьбы, а хотят только, чтобы Саудовская Аравия «не делала ничего, что могло бы навредить усилиям Запада на Украине», сообщил высокопоставленный американский чиновник. По словам источников в Эр-Рияде, Соединенные Штаты опасаются, что королевство будет более тесно сотрудничать с Россией или Китаем.
Вашингтон и ранее призывал Эр-Рияд нарастить добычу нефти. В сентябре прошлого года советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на встрече с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом задал тому вопрос об убийстве Хашкаджи, пишет WSJ.
По словам источников издания, это разозлило кронпринца, он накричал на Салливана и заявил, что США «могут забыть о своей просьбе».
В Совете национальной безопасности заявили WSJ, что Салливан не обсуждал с принцем Мухаммедом добычу нефти и на встрече «никто не кричал».
В посольстве Саудовской Аравии в США заявили, что за последние десятилетия между двумя странами было много разногласий по разным вопросам, но отношения остаются прочными.
Там добавили, что встреча советника президента США с кронпринцем прошла «в уважительной атмосфере».
Джамаль Хашкаджи, который был известен своей критикой в отношении властей Саудовской Аравии, с 2017 года жил в США и писал для The Washington Post. Он пропал 2 октября 2018 года, после того как отправился в консульство королевства в Стамбуле для оформления документов. Прокуратура Турции считает, что Хашкаджи убили, а его тело расчленили и уничтожили. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган утверждал, что приказ об убийстве поступил с «самых высоких уровней» саудовского правительства.
В феврале 2021 года Национальная разведка США опубликовала доклад, в котором говорилось, что операцию, в результате которой был убит Хашкаджи, одобрил лично Мухаммед бен Сальман. Президент США Джо Байден после этого пообещал, что Вашингтон привлечет Эр-Рияд к ответственности за нарушения прав человека. Наследный принц признавал ответственность за убийство Хашкаджи, однако утверждал, что был не в курсе действий чиновников его администрации.
9 марта WSJ сообщила, что Белый дом пытался организовать телефонный разговор между Байденом и Мухаммедом бен Сальманом, но получил отказ. В апреле телефонные переговоры с кронпринцем провел российский президент Владимир Путин.
Во время загрузки произошла ошибка.